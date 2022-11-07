В Махачкале прошла республиканская конференция «Славься. Россия. Навеки родная!»

Накануне в Автомобильно-дорожном колледже прошла республиканская конференция «Славься. Россия. Навеки родная! В народном единстве тебе мы верны», приуроченная ко Дню народного единства.

Участниками мероприятия стали общественный помощник Главы Дагестана Ахмед Абдуразаков, ветераны боевых действий 1999 года, народные герои Дагестана, полковники в отставке Алик Эфендиев и Юкрудин Салимханов, ополченец, командир роты «Интербригады 1999» Абубакар Курбанисмаилов, депутат Молодежного парламента НС РД Алигалбац Гусейнов, директор спорткомплекса «Спартак», депутат Советского районного собрания города Махачкалы Шамиль Магомедов и представители Союза писателей и журналистов России. Формат конференции носил неформальный характер, где студенты могли задать вопросы на интересующие их темы.

Студенты интересовались событиями августа — сентября 1999 года, когда народ Дагестана встал на защиту территориальной целостности и суверенитета РФ и РД от посягательства банды незаконных вооруженных формирований, затрагивали вопросы касаемо СВО России на Украине, вопросы по поводу внесенных поправок в Конституцию РД и др. Спикеры разъяснили студентам о необходимости принятия поправок в соответствие с основным законом страны — Конституцией РФ и федеральными законами, о поддержке наших военнослужащих — участников СВО на Украине, о поддержке курса Президента РФ.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-proshla-respublikanskaja-konferencija-slavsja-rossija-naveki-rodnaja/