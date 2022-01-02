В Махачкале прошла республиканская акция «Знамя ГТО»

Сегодня, 1 января, в Махачкале прошла всероссийская акция «Трезвый Новый год». На центральной площади города собрались любители здорового и трезвого образа жизни. Более трёхсот человек приняли участие в совместной акции «Начни утро с зарядки» с именитыми спортсменами и запустили республиканскую акцию «Знамя ГТО». Целью мероприятия является вовлечение населения к ведению здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой, а также выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К участникам акции с приветственными словами обратились советник Главы Дагестана, посол ГТО Шамиль Алиев, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по боксу, заместитель министра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков, депутат Народного собрания РД Гасан Османов, мастер спорта международного класса, председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов, помощник депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева — Сааб Азизов, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов и другие известные спортсмены региона. В ходе мероприятия состоялось торжественное вручение благодарственных писем и значков «Отличник ГТО», а затем прошел запуск республиканской акции-эстафеты «Знамя ГТО». Посол ГТО Шамиль Алиев вручил знамя председателю Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марату Ибрагимову. Отметим, что знамя будет находиться в Махачкале 14 дней, а затем будет передаваться в другой муниципалитет. За это время организаторы должны привлечь популярных спортсменов и лидеров общественного мнения для приобщения населения к здоровому образу жизни. По словам организаторов, такой формат акции необходим для увеличения узнаваемости комплекса «ГТО» и интереса граждан к выполнению нормативов, а также, увеличению информационной цитируемости. Это в целом повлияет на поднятие рейтинга среди субъектов Российской Федерации по вовлеченности населения к выполнению нормативов комплекса «ГТО». Мероприятие организовано Правительством РД, Минспорт и Минмолодежи региона, Федеральным проектом «Трезвая Россия» и Администрацией Махачкалы.

Источник: mirmol.ru