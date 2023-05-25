В Махачкале прошла презентация проекта «Наш Расул»

24 мая в городе Махачкале в историческом парке «Россия – моя история» проходит образовательный интенсив «Инфорум», организатором которого является Союз журналистов России совместно с Агентством информации и печати Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров и руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов. В рамках форума руководитель АНО «Институт развития новых медиа» Мухтар Амиров представил сайт «Наш Расул» и подробно рассказал о его создании.

«Расул Гамзатов – не только автор своих выдающихся произведений, но и критик себя как творца этих великих произведений. Исходя из этого, для начала, чтобы понять сложно ли будет реализовать проект, мы начали смотреть, что у нас есть и какой багаж опыта мы имеем. Хочу напомнить, что мы та команда, которая работала и продолжает работать в нашем направлении, — в течение 15 лет мы запустили более 70 средств массовой информации, как муниципальные, так и региональные, или оцифровали издания. Наше издание Mirmol.ru является единственным в Дагестане на данный момент, которое за последние 5 лет вошло в Медиалогию и не теряет своих позиций по сей день. Также мы увековечили память выдающихся людей нашей республики и создали электронную энциклопедию «Имена Кавказа», этот проект был поддержан Правительством республики и лично главой в рамках грантового конкурса. Если говорить об офлайн-мероприятиях, то мы имеем опыт организации информационной компании: «Я люблю Дербент», «Работайте, братья». Говоря о новых форматах, то у нас есть самый долгий эфир в России на базе ВК – 34 часа, экскурсия по цитадели Нарын-Кала в Дербенте», — сказал Мухтар Амиров.

Как отметил руководитель проекта «Наш Расул», все эти знания и накопленный годами опыт помог в создании сайта, который был создан при поддержке Правительства Дагестана и лично главы республики Сергея Меликова и приурочен к празднованию юбилея Расула Гамзатова.

«У нас на сайте имеется большая и единственная база в русскоговорящем сегменте о личности и творчестве поэта Расула Гамзатова. Кроме того, мы подготовили экскурсию по Расуловским местам в режиме 360°, также новости в таком формате, генерация иллюстраций на основании написанных материалов», — добавил Амиров.

В рамках презентации руководитель проекта продемонстрировал обе версии сайта «Наш Расул» и подробно рассказал о разделах и поделился дальнейшими планами. «Мы готовим студию по записи подкастов, голосовой помощник на языках народов Дагестана и образовательный контент в формате АСМР», — пояснил он.

После основной части презентации, Мухтар Амиров рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась при создании и разработке сайта. «В ходе разработки и реализации поставленных задач мы столкнулись с определенной проблемой. Уже сейчас на сайте можно читать материалы на английском, японском, арабском языках, но невозможно читать на народных языках Дагестана – родном языке поэта — аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, табасаранском и т.д. Для решения этой проблемы наша команда уже начала работу в этом направлении. В течение этого года мы внесем миллион слов с каждого этноса в систему и начнем учить искусственный интеллект переводить текстовые файлы. При поддержке Министерства культуры Дагестана, мы со следующего года начнем запись звуков и слов для того, чтобы мы могли обучить Алису и в дальнейшем получить онлайн—перевод в формате видео языков Дагестана», — заключил Амиров.

Отметим, что партнерами проекта являются Минцифры Дагестана, Агентство информации и печати РД, Минкультуры РД, Дагправда в лице главного редактора Бурлият Токболатовой.

Источник: Мирмол