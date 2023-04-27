В Махачкале прошла премьера документального фильма «Отважные» режиссера Олеси Шигиной

Отмечается, что фильм рассказывает о событиях, происходивших на Донбассе в последние 9 лет, а также о героях — солдатах, врачах, журналистах, поэтах, которые внесли свой вклад в возвращение Донбасса в Россию.

Он был показан на Общероссийском передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству».

Фестиваль прошел в разных городах России и был организован комитетом семей воинов Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

Показ фильма сопровождался беседой, чтением стихов, исполнением тематических песен и хореографическими постановками.

Вице-премьер Правительства РД Муслим Телякавов выразил благодарность за поддержку воинов и донос правды до граждан.

Фестиваль стартовал 25 апреля на площадках образовательных учреждений республики и продолжится с творческими программами и показами фильмов в Каспийске сегодня, 27 апреля.

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