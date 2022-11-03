В Махачкале прошла международная конференция по теме сельского хозяйства

Ученые-аграрии из более чем 20 регионов РФ и зарубежья участвуют в международной конференции в Махачкале.

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в четверг, 3 ноября, принял участие в официальном открытии Международной научно-практической конференции «Генетические ресурсы животноводства и растениеводства: состояние и перспективы в сфере сельского хозяйства», которое проходило в конференц-зале Национальной библиотеки РД им. Расула Гамзатова в городе Махачкала.

Участниками мероприятия стали более 70 научных коллективов из более 20 субъектов Российской Федерации, а также представители Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Премьер поприветствовал гостей от имени Главы РД Сергея Меликова и отметил, что участие в конференции творческих научных коллективов разных регионов России и стран Ближнего Зарубежья подтверждает актуальность обсуждаемой темы.

Перед нашим регионом и страной в целом стоит задача снижения зависимости от иностранного племенного и семенного материала. Сегодня перед наукой стоят задачи разработки технологий повышения эффективности аграрного сектора, а генетика и семеноводство одна из базовых вещей в решении данной задачи», — сказал премьер-министр.

В завершение премьер выразил уверенность в том, что результаты конференции будут полезны всем ее участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого из них.