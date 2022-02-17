В Махачкале прошла конференция «Экспортный навигатор Дагестан 2.0», организованная по инициативе Центра поддержки экспорта Республики Дагестан.

Открыл мероприятие врио первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев, который поприветствовал гостей и участников конференции и пожелал плодотворной работы.

На конференции выступили федеральные эксперты, в числе которых советник руководителя Российского экспортного центра — зампредседателя Росэксимбанка Татьяна Сахарова, руководитель экспортного отдела РусГлобалЭкспорт Алексей Пырву и другие.

Спикеры рассказали об организации экспортной деятельности на примере работы с ОАЭ и презентовали план успешного старта на международном рынке.