Экономика

В Махачкале прошла конференция «Экспортный навигатор Дагестан 2.0»

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В Махачкале прошла конференция «Экспортный навигатор Дагестан 2.0», организованная по инициативе Центра поддержки экспорта Республики Дагестан.

Открыл мероприятие врио первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев, который поприветствовал гостей и участников конференции и пожелал плодотворной работы.

На конференции выступили федеральные эксперты, в числе которых советник руководителя Российского экспортного центра — зампредседателя Росэксимбанка Татьяна Сахарова, руководитель экспортного отдела РусГлобалЭкспорт Алексей Пырву и другие.

Спикеры рассказали об организации экспортной деятельности на примере работы с ОАЭ и презентовали план успешного старта на международном рынке.

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