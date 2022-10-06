В Махачкале прошла конференция «Анатомия протеста»

В историческом парке «Россия — моя история» состоялась конференция «Анатомия протеста», в которой приняли участие школьники, студенты, колледжей и педагоги. Участникам конференции был продемонстрирован специальный репортаж о прошедших в Махачкале несанкционированных акциях и организаторах этих противозаконных действий, подготовленный журналистами РГВК » Дагестан».

Репортаж содержал в себе исчерпывающую информацию о том, как готовились акции протеста в Дагестане лицами извне. Завершилось мероприятие обменом мнениями.