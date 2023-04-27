В Махачкале прошла экскурсия в рамках просветительской акции Российского общества «Знание». Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Статс-секретарь-замминистра культуры Дагестана Мурад Гаджиев и председатель совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидова провели детей по культурному центру — знаковым местам, связанным с творчеством Расула Гамзатова.

Начали экскурсию у памятника Гамзату Цадасе. «Цадаса – выдающийся поэт, драматург, переводчик. На родном аварском языке он воспевал красоту страны гор. Поэтический талант передал сыну по наследству», — рассказал Мурад Гаджиев.

Посетили ребята и единственный в стране Театр поэзии. Там же возложили цветы к памятникам Пушкину и Гамзатову, осмотрели выставку «Мархарай» Ханум Алияевой и Гульнары Алиевой.

Далее экскурсанты прошли к памятнику Расулу Гамзатову у Русского драматического театра им. М. Горького, посетили Национальную библиотеку. Ребятам показали выставку фотографий и книг поэта, рассказали, как работает каталожный фонд, а также сайт, где можно скачать краеведческую литературу.

Своими глазами делегация смогла увидеть и рабочий кабинет поэта в Союзе писателей. Здесь Расул творил более 50 лет. Теперь из кабинета сделали музей. На стенах – фото поэта со знаменитыми людьми, среди которых Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, Владимир Путин, совместные снимки с выдающимися поэтами, деятелями культуры, политиками, членами семьи .

В завершение культурной прогулки — посетили Литературный музей Расула Гамзатова, где участникам устроили чаепитие.

Участие в проекте приняли 20 детей, 10 из которых из семей участников СВО, а 10 — активисты Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

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