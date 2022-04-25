В Махачкале прошла детская тренировка #ДЕТИСПОРТА

В Махачкале на стадионе им. Е. Исинбаевой была проведена Всероссийская открытая тренировка #ДЕТИСПОРТА». Организатором мероприятия в регионах выступает Фонд поддержки развития спорта «Спорт начинается с детей» при поддержке движения «ЮНАРМИЯ», в Дагестане мероприятие провели специалисты Минспорта региона и Комитет по спорту, туризму и делам молодёжи города Махачкалы.

Основная цель данного мероприятия заключается в пропаганде здорового образа жизни и привлечение к занятиям физкультурой подрастающее поколение. В столице республики к зарядке присоединились около двухсот ребят. Для них тренировку провели именитые дагестанские спортсмены.