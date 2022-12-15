В Махачкале прошла благотворительная акция «Сильные духом»

Сегодня,15 декабря, в банкетном зале «Европа» города Махачкалы состоялось благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями «сильные духом», организованное Республиканским центром дистанционного обучения детей-инвалидов, совместно с благотворительным фондом «Чистое сердце».‍

Такого рода мероприятия проводятся с целью социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности посещать школу.

«Такой праздник для детишек мы организовываем ежегодно, ближе к Новому году, а в этом году мы решили приурочить ко Всемирному Дню инвалидов. Инициатором является директор центра Гаджимурад Усманилаев, без его поддержки и помощи ничего бы не получилось», — сказала Патимат Хирамагомедова заместитель директора по учебно – воспитательной работе центра дистанционного обучения детей инвалидов.

На сегодняшний день в Центре обучается 354 ученика из 41 районов и городов республики. На праздник были приглашены все. Для детей подготовили музыкально – театральные постановки, костюмированные аниматоры, исполнение песен, танцев, стихов детьми, а также, вручение подарков. В украшенном зале были накрыты столы с угощениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Отметим, что финансовую поддержку в проведении мероприятия оказали меценаты республики и Благотворительный фонд «чистое сердце».