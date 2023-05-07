В Махачкале прошла акция «Парад у дома ветерана»

В столице Дагестана проходит Всероссийская акция «Парад у дома ветерана». Персональный парад в честь Дня Победы принял ветеран Великой Отечественной войны Юрий Антонович Петрухин.

В акции участвовали кадеты Дагестанского кадетского корпуса, юнармейцы, «Волонтеры Победы», оркестр 102 бригады войск Национальной гвардии. Активисты прошли торжественным маршем и тепло поздравили ветерана. Также был организован концерт, на котором прозвучали песни военных лет.

В свою очередь Юрий Антонович поблагодарил организаторов и участников акции, пожелал молодежи успехов во всех начинаниях. Как отметил руководитель ГБУ РД «Дагпатриотцентр» Рамазан Магомедов, в период с 1 по 9 мая подобные мероприятия проходят в городах Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, и районах Дагестана.

Источник: Мирмол