В Махачкале прошла акция-концерт «Своих не бросаем!»

Сегодня, 23 сентября, на центральной площади города Махачкалы прошло мероприятие в поддержку референдума Донецкой и Луганской Народных республик. В числе приглашенных гостей были — член Общественной палаты Дагестана Энгельс Магомедович, Герой Российской Федерации, майор, участник СВО на Украине Энвер Набиев, член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковник Магомед Нурасулмагомедов, депутат НС РД, чемпион мира по вольной борьбе, главный тренер сборной России по вольной борьбе Гадисов Абдусалам, а так же другие представители власти.

С приветственным словом к присутствующим обратился Энгельс Гаджимагомедов: «Сегодня жители многострадального Донбасса, жители Запорожья и Херсонской области начинают официально делать главный выбор в своей жизни – официально, потому что решение людьми уже принято. Донецкая и Луганская республики еще 8 лет назад заявили, что хотят быть с Россией. Жителям Запорожья и Херсонской области в последние полгода стало очевидным для кого они родные, а для кого просто никто. Они поняли то, что Россия — это забота и любовь, а это, то, чем всегда окружает своих детей родная мать».

Он так же отметил, что в этой непростой ситуации жителям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области необходима поддержка и помощь. «Люди делают свой выбор под непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, доказывают всеми миру, что их невозможно запугать, что они не боятся. Я уверен, скоро мы станем одной страной, вместе с четырьмя новыми регионами. Уже сейчас сыны России, а среди них и сыны Дагестана, отправляются защищать своих братьев и сестер, защищать общее будущее. Потому что мы своих не бросаем. Наша святая обязанность поддержать наших ребят, потому что от их боевого духа будет зависеть мир на нашей земле. Этот день навсегда останется в нашей памяти. Наш народ всегда побеждал, так было, и так будет!» — сказал Энгельс Гаджимагомедов.