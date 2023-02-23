В Махачкале прошла акция «Героями богата дагестанская земля»

В Историческом парке «Россия — моя история» г. Махачкалы состоялось мероприятие «Героями богата дагестанская земля», приуроченное ко Дню защитника Отечества.

Встреча была организована при поддержке депутата Государственной думы Султана Хамзаева.

Помощник парламентария Наира Гаджимагомедова зачитала приветствие депутата в адрес участников мероприятия.

В зале собрались ветераны боевых действий, участники событий 1999 года, участники СВО, родители военнослужащих, а также общественники, представители органов власти, студенческая молодёжь.

Командир батальона морской пехоты Идрис Курбанов, недавно вернувшийся в республику для прохождения реабилитации после ранения в ходе СВО, от лица Каспийской флотилии поздравил всех с наступающим праздником, поблагодарил за поддержку военнослужащих.

Выступившие затем руководитель организации «Боевое братство», ветеран боевых действий Мусашейх Салманов, отец военнослужащего Абдулы Абдурахманова Ирасхан Абдурахманов, мать военнослужащего Банаса Кутурчаева — Умирза отметили, что все, что сегодня происходит имеет одну общаю цель — наше мирное, светлое будущее. «Дагестанцы всегда смело и честно защищали и будут защищать свою Родину» — это был общий лейтмотив всех выступлений.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в ходе выполнения боевых задач в СВО.

В ходе мероприятия также прозвучали патриотические стихи и песни, а ансамбль танца «Дети Кавказа» продемонстрировал хореографическую постановку «Журавли».