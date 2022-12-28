В Махачкале прошел Зимний Фестиваль Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Накануне, 27 декабря, в Республиканском молодежном центре прошёл Зимний Фестиваль Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В нем приняли участие победители и активисты республиканских и Всероссийских акций, конкурсов и проектов совместно с кураторами.

К официальной части мероприятия присоединились министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, председатель регионального отделения РДДМ в Дагестане Людмила Саидова, директор АНО «ДоброЦентр» Рашид Абдуллаев и другие.

«Вы много работали, вы сделали много хороших, добрых дел, и этот зимний фестиваль- время, где мы говорим вам спасибо за ваш труд», — отметила Людмила Саидова.

В рамках мероприятия были организованны альтернативные площадки от партнеров, где ребята участвовали в интеллектуальной викторине, делали открытки, игрушки и многое другое. Также на мероприятие благодарственными письмами от Министерства молодежи РД и ФГБОУ «Росдетцентр» были отмечены лучшие активисты и кураторы в Республике. Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса «Доброволец года-2022».

В заключение все активисты получили сертификаты и памятные подарки от Российского движения детей и молодежи.

Особенностью фестиваля стало проведение первого заседание совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых», на котором было принято решение создать первые первичные организации в 2 образовательных организацияХ: МБОУ «СОШ 12» города Махачкалы и ГКОУ РД «Красносельская СОШ Хунзахского района».

Добавим, что организаторами фестиваля выступило Региональное отделение РДДМ «Движение Первых» совместно с Министерством по делам молодежи РД при поддержке ГАОУ ДО РД «Альтаир».