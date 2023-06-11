В Махачкале прошел велопробег

Вчера, 10 июня, в Махачкале в рамках еженедельной «Пробежки с чемпионами», состоялся велопробег, просвещенный Дню России.

С раннего утра, около ста любителей велоспорта, стартовали от кольца МЧС, а финиш, как и было указано заранее, состоялся на смотровой площадке горы Тарки-Тау.

Стоит отметить, что принять участие в состязании, помимо именитых спортсменов, собрались люди разного возраста и уровня подготовки, но это не помешало им достичь высоких результатов. Было отмечено, «главное — это то, что у нас всех есть общие интересы и желание провести время на свежем воздухе в кругу единомышленников».

Победителю достался велосипед, а призеры были поощрены денежными сертификатами и другими памятными подарками .

Под занавес мероприятия, на смотровой площадке горы Тарки-тау, в честь Дня России был развернут государственный флаг.

Организаторы мероприятия: Администрация г. Махачкалы, Управление спорта, туризма и работы с молодежью,при содействии Администрации Советского района столицы.