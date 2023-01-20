В Махачкале прошел урок по цифровому ликбезу

В махачкалинской школе № 6 им. Д.М. Далгатова прошел «открытый урок» в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Школьникам были показаны обучающие ролики о существующих угрозах в интернет-пространстве и способах их предотвращения. После каждого ролика ребята активно задавали вопросы модератору урока.

В мероприятии приняли участие начальник отдела координации подготовки кадров для цифровой экономики Министерства цифрового развития РД Амир Шапиев и начальник отдела по воспитательной работе Минобрнауки РД Зарина Самедова.

В ходе урока Амир Шапиев пояснил: «Интернет является частью нашей жизни, и особенно много времени в интернете проводят дети, поэтому важно научить их работать с информацией из различных источников без вреда для себя. Данный проект активно реализует эту функцию».

Задача проекта «Цифровой ликбез» — научить детей самим определять вредоносный контент. Осознанно публиковать информацию о себе. Ограничивать доступ к личным сообщениям и соблюдать цифровую культуру.

Посмотреть ролики, которые показывают ребятам на уроках, могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета по ссылке: https://digital-likbez.datalesson.ru