В Махачкале прошел телемост «С южных гор до северных морей!»

На центральной площади города Махачкалы в рамках фестиваля народного творчества «Вместе мы Россия» прошел телемост, который в прямом эфире объединил две фестивальные столицы: Махачкалу и Мурманск. Зрители и участники как у береговой Каспия, так и на далеком Кольском полуострове получили возможность приобщиться к культуре северо-кавказских народов, а также увидеть танцы, услышать песни многочисленных народов Севера. В начале мероприятия к присутствующим с приветственным словом обратились министр культуры РД Зарема Ажуева и директор ГРДНТ Т. Пуртова. Также был зачитан приветственный адрес министра культуры РФ О. Любимовой. Громкими аплодисментами сопровождались выступления мурманского танцевального ансамбля «Радость», ансамбля из Донецка «Фламинго», вологодского танцевального коллектива, ансамблей «Эхо гор», «Темирхан-Шура», коллективов художественной самодеятельности Акушинского, Гергебильского, Кулинского, Магарамкентского, Буйнакского районов, ансамбля народного танца «Артхурон» (Осетия), песенного коллектива «Шовданан аз» и другие концертные номера. Как отметила заместитель министра культуры РД, директор РДНТ Марита Мугадова, целью подобных проектов является объединение культур, обогащение наших связей, обычаев и традиций, и конечно же единение народов нашей огромной, сильной, дружной и многонациональной страны. В финале телемоста юнармейцы развернули на площади масштабный флаг Российской Федерации.

Источник: Мирмол