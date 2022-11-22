В Махачкале прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Зрителями первого публичного выступления участников конкурса, организованного Российским обществом «Знание», стали члены регионального Экспертного совета «Лиги Лекторов». Они оценили разработку темы лекций, форматы подачи, общую культуру самих лекторов. Результаты этапа подведут к концу декабря, после того как чтения лекций завершатся во всех 76 городах этапа.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» в Махачкале прошел в «Точке кипения» Дагестанского государственного университета. Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрировали навыки публичных выступлений членам регионального Экспертного совета, в который вошли специалисты из самых разных сфер, близких к темам лекций конкурсантов.

Все участники этого этапа в Дагестане — педагоги, поэтому опыт публичных выступлений у них большой. Однако волнение перед выступлением все равно присутствовало.

«Было волнительно и интересно одновременно. Все прошло на хорошем уровне, были интересные доклады на самые разные темы, выступления оценивали компетентные члены жюри. Я была рада принять участие в этом этапе конкурса, благодарю за организацию», — прокомментировала кандидат биологических наук, доцент Дагестанского государственного университета Амина Рабаданова. Она посвятила свою лекцию проблеме роста интернет-зависимости и необходимости минимизировать ее негативные эффекты.

Темы лекций традиционно увлекательны и социально важны: архетип дома в русских антиутопиях, преимущества и недостатки информатизации школьного образования. Однако большинство лекций, которые читали участники в Махачкале, были посвящены медико-биологическим вопросам. Несмотря на общую тенденцию при выборе темы, каждая из них отличалась свежим взглядом автора и освещением важных для общества проблем. Например, взаимосвязь аутоиммунных заболеваний и иммунологической толерантности организма.

Кандидат биологических наук, учитель биологии школы № 55 г. Махачкалы Эльмира Абдурахманова также нашла необычный, биолого-лингвистический подход к теме здорового и больного сердца. В своей лекции она приводила примеры того, как образно отражаются в русском языке как симптомы неблагополучия и заболеваний, так и признаки здоровья — «сердце кровью обливается», «каменное сердце», «от всего сердца»:

«Сегодня у всех нас на сердце колоссальная нагрузка, мы много переживаем уже несколько лет подряд и из-за пандемии, и из-за политической ситуации. Поэтому очень важно беречь свое сердце, сердца своих близких, лишний раз не травмировать их. И поэтому я выбрала такую тему, важную сегодня для общества. Конкурс наш прошел гладко, в целом как это обычно бывает: волнение, ожидание и само выступление. Эмоции, конечно, зашкаливают, но все было хорошо».

На Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации. Конкурсанты представляют жюри и зрителям лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Для каждого этапа участники готовят новую лекцию, их темы не повторяются.

«Конкурс замечательный. Нам, участникам, пока неизвестно, какое решение приняло жюри, но только лишь факт участия в региональном этапе дарит радость и чувство удовлетворения. Мне было интересно слушать лекции как коллег из смежных специальностей, так и из совсем далеких сфер. Спасибо конкурсу за новые знакомства и новые знания!» — поделилась впечатлениями Ксения Манышева, ассистент кафедры нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии Дагестанского государственного медицинского университета.

Следующий, онлайн-этап конкурса стартует в январе 2023 года. В него пройдут все победители региональных туров, имена которых объявят в конце 2022 года. Участникам предстоит подготовить новые лекции, которые увидят не только профессионалы из Экспертного совета, но и рядовые зрители, которые также смогут выразить свою симпатию выступающим.

В марте 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание».