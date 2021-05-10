В Махачкале прошел праздничный концерт в День Победы

9 мая в столице Дагестана в Даггосфилармонии прошел праздничный концерт. Перед зрителями выступили государственные творческие коллективы. Открылось торжество выступлением хора с песней военных лет «Священная война». Во время концерта прозвучали и другие военные песни: прошлых лет и наших дней. Ансамбль «Лезгинка» выступил с номером «Смуглянка», коллектив «Молодость Дагестана» представил номера «Яблочко» и «Севск». На концерте выступили и иные исполнители. Кроме того, зрители сами исполнили любимые военные композиции вместе с артистами. Завершился концерт исполнением песни «День победы». Затем состоялся салют.

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