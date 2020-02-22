В Махачкале прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

В столице Дагестана 21 февраля прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие, посвященное сильной половине человечества, посетили ветераны, участники БВД, военные, кадеты и др.

С праздником защитников поздравил первый вице-премьер Анатолий Карибов и заместитель главы города Запир Алхасов

В праздничную программу вошли выступления военного оркестра, воспитанников детских школ искусств, солистов Детской филармонии, артистов эстрады и, конечно, вокальных и хореографических ансамблей.