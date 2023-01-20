В Махачкале прошел поэтический час к 100-летию Расула Гамзатова

В «Историческом парке «Россия – Моя история» прошел поэтический час на тему «Клятва моя – Дагестан», посвященный празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова.

Началось мероприятие с показа национальных костюмов, созданных студентами техникума дизайна, экономики и права. Кроме того, в фойе развернулась выставка фотографий из жизни Расула Гамзатова.

С приветственным словом к собравшимся поэтического часа обратился Энрик Муслимов, который подчеркнул значимость мероприятия.

«Мы сегодня открываем Год Расула Гамзатова и название мероприятия «Клятва моя – Дагестан» является подходяшим, потому что очень много направлений, где его высказывания можно применить как клятву для той или иной деятельности. Каждый человек, который прикоснется к поэзии, Расула Гамзатова найдет то, что ему необходимо, потому что его поэзия является разносторонней», – отметил министр.

По итогам Года Фазу Алиевой состоялось награждение памятными медалями за любовь к Отчизне. Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева вручила награды тем, кто активно участвовал в мероприятиях, приуроченных к празднованию юбилея народной поэтессы.