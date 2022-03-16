В Махачкале прошел патриотический марафон «Zа сильную Россию»

В Махачкале прошел патриотический марафон «Za сильную Россию». Участники пробежали от пересечения улиц Ярагского и Венгерских бойцов и финишировал на смотровой площадке Тарки-Тау.

В забеге приняли участие более 200 молодых людей, волонтеры Победы, юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов, средних общеобразовательных учреждений.

Далее на смотровой площадке горы Тарки-Тау участники акции выстроились буквой Z держа в руках флаги Российской Федерации, тем самым выразив поддержку Российской Армии и жителям Донбасса.

Акцию организовали совместно Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан совместно с ДРО ВОД «Волонтёры Победы», дагестанского отделения Российского военно-исторического общества и Офицеры России.