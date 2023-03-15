В Махачкале прошел обучающий семинар образовательного проекта «Урок цифры»

Сегодня, 15 марта, в школе № 60, г. Махачкалы прошел обучающий семинар. «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» — так звучит тема очередного «Урока цифры».

Школьникам рассказали, как специалисты по информационной безопасности помогают разрабатывать защитные решения и какие бывают киберугрозы для пользователей смартфонов. С помощью интерактивных тренажеров ученики смогли понять, что необходимо делать в ситуации, когда учетные данные оказались у злоумышленников, или на смартфон проник вирус.

Организаторы образовательного проекта: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.