В Махачкале прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей

Сообщество «Сила матерей», Комитет семей воинов Отечества, Союз женщин РД и многие другие выступили инициаторами акции «Тепло души», в рамках которой в историческом парке «Россия — моя история» состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников СВО.

Идейными вдохновителями данной акции стала семья Ильясовых.

По словам начальника отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиля Алиева, это самоотверженный труд и патриотизм в тылу.

Напомним, ранее Гаджи и Марзият Ильясовы направили в фонд помощи военнослужащим около сотни окопных свечей.