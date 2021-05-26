В Махачкале прошел круглый стол «Вакцинация от COVID-19 — это хорошо или как?»

В Доме дружбы прошел круглый стол «Вакцинация от COVID-19 — это хорошо или как?»

На мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, представители исполнительной власти и СМИ.

Министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев отметил: «В Китае ежедневно вакцинируются 14 млн человек. В нашей стране, особенно в Дагестане, процесс тормозится, идёт непонимание важности вакцинации. Мы должны объяснить населению необходимость и важность прививки. В Дагестане представлены все виды отечественных вакцин и жители республики в любое время могут вакцинироваться, причем бесплатно…»

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