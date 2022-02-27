В Махачкале прошел круглый стол ко Всемирному дню некоммерческих организаций

25 февраля в Доме дружбы прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню некоммерческих организаций, отмечаемый в мире 27 февраля. Также в рамках круглого стола прошла отчетная пресс-конференция победителей грантов Главы Республики Дагестан в области общественной деятельности, победителей конкурсов в соответствии с государственными программами Республики Дагестан.

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и парламентским связям Ильман Алипулатов, руководители и представители общественных и некоммерческих организаций, органов государственной власти, Общественной палаты Республики Дагестан и победители конкурса грантов Главы Республики Дагестан в области общественной деятельности.

Открыл мероприятие врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов. Он поздравил собравшихся с наступающим всемирным днем некоммерческих организаций и озвучил повестку и регламент мероприятия.

Говоря об общественных организациях, Энрик Муслимов отметил важность некоммерческих сектора и их развитие для государства и республики. Он также напомнил, что первая встреча Главы Республики Дагестан Сергея Меликова была именно с общественностью республики, и о его поддержке общественных организаций, в том числе и через ежегодные гранты.

«Развитие общественных организаций, развитие гражданского общества это приоритетная задача государства, сегодня в Республике Дагестан зарегистрировано 2853 общественных объединений и некоммерческих организаций. Но анализ деятельности общественных организаций показывает, что лишь небольшая часть, около 15% осуществляют регулярную деятельность. И сегодня в этом зале мы собрали руководителей наиболее активных общественных организаций. Также следует отметить, что руководством республики увеличивается ежегодная поддержка некоммерческих организаций. Однако не все общественные организации хотят отчитываться по полученным грантам, что является недопустимым» — сказал Энрик Муслимов.

Затем участники круглого стола, которые выиграли гранты Главы Дагестана, рассказали о своих реализованных проектах.

Председатель карабудахкентской организации инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы Али Мусаев рассказал о проекте по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе отдыха «Весна».

О проекте «Известные личности Дагестана» рассказал грантополучатель Эмран Гусейнов. В частности им было разработано мобильное приложение «Дагестанцы», которое содержит биографии известных личностей, выходцев из разных районов Дагестана по категориям: наука, медицина, спорт, религия, политика, литература, культура и герои. Он также отметил, что база данных периодически пополняется.

Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал о проекте по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде «Вместе все получится». В рамках реализации проекта им были проведены мероприятия в школах и ВУЗах Махачкалы, Дербента, Южно-Сухокумска, Дагестанских Огней, Буйнакска, а также в Лакском и Каякентском районах.

Директор конного клуба «Калинка» в Кизляре Оксана Старчак рассказала о проекте по иппотерапии «Любовь и доброта — в детские сердца». Так в рамках реализации проекта были организованы и проведены комплексные занятия по иппотерапии с детьми с ограниченными возможностями. Также она отметила, что из общей группы было выделено 3 пациента, которые стали заниматься конным спортом на профессиональной основе.

Режиссер Кумыкского театра им. Салаватова Заур Алиев в рамках полученного гранта снял фильм об иностранцах, проживающих в Дагестане «Я – не чужой». Фильм рассказывает об иностранных гражданах, проживающих на территории Республики Дагестан.

В прениях также выступили Алиасхаб Хархачаев, Ахмед Абдурахаков, Ильман Алипулатов, Магомедхан Магомедханов, Магарам Алиджанов, Интизар Мамутаева, Бика Алиева, Абсалитдин Мурзаев, Керимхан Умаханов и другие.

Далее прошло обсуждение вопросов взаимодействия органов исполнительной власти и некоммерческих организаций.

В завершение мероприятия состоялось вручение сертификатов организациям, которым в рамках поддержки их деятельности были созданы сайты в сети интернет. Также были вручены настенные часы Миннаца РД наиболее активным общественным организациям.