В Махачкале прошел конкурс «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках»

20 февраля 2023г. в Дагестанском институте развития образования прошел республиканский конкурс «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках».
Конкурс ежегодно проводится среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций Дагестана.
Цель конкурса: развитие творческих способностей детей и подростков на основе изучения литературного наследия Дагестана.
Конкурс проводится по следующим языковым номинациям: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, табасаранский, цахурский, чеченский языки.
Участники:
Агульский район:
Ахмедова Лаура Гасановна, МКОУ «Тпигская СОШ»; «Дегlвиъ кlиркl гулу бабан чlалар» Ахмедова Назлу Махмудовна. Учитель — Габибуллаева Мегрибан Абдуллаевна.
Табасаранский район:
Рамазанова Милана Илмитдиновна, МКОУ «Гелинбатанская СОШ»; «Бабан хилар» Исрафилов Рамазан Салимханович. Учитель — Курбанов Велибег Рамазанович.
Каякентский район:
Керимов Шамиль Курбанович, МКОУ «Дружбинская СОШ»; «Имам Шамиль» Омаров Габибуллах. Учитель — Курбанова Назифат.
Жюри:
Исрафилов Нариман Рамазанович кандидат филологических наук доцент ДГПУ.
Базиева Заира Магомеджалиловна кандидат филологических, доцент ДГУ.