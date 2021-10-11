В Махачкале прошел конгресс школьников «Интер-защита»

В Махачкале прошёл Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита». В нем приняли участие школьники из Махачкалы и Каспийска.

На открытии конгресса выступил министр по делам молодежи РД Камил Саидов. Он поприветствовал собравшихся и выразил надежду, что школьники вынесут из мероприятия много новых, применимых на практике знаний.

«Все мы знаем, что Интернет сейчас развивается очень быстро, все мы им активно пользуемся. Конечно, Интернет дает нам много пользы: образование, досуг, коммуникации. Но нельзя забывать об угрозе, которую он несет. Именно этой теме мы посвятили сегодняшний конгресс. Надеюсь, вы получите новые знания и поймете, как использовать Интернет и социальные сети безопасно. Желаю успеха!» — отметил Камил Саидов.

На конгрессе также состоялся квест по пяти тематическим площадкам, арт-терапии и интеллектуальный квиз.

Школьники разделились на команды по цветам розданных им браслетов, ответили на вопросы о компьютерной грамотности, решили кейсы, связанные с информационной безопасностью в сети Интернет, а также попытались угадать кадры из фильмов, в которых была задействована тема информационных технологий.

Кроме того, присоединились к интернет-флешмобу и записали короткие тематические видео.