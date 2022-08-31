В Махачкале прошел ежегодный обучающий семинар для членов НОСТРОЙ по СКФО

С 30 по 31 августа в Махачкале прошёл ежегодный обучающий семинар по программе повышения квалификации «Эксперт в области саморегулирования» для сотрудников саморегулируемых организаций-членов НОСТРОЙ по СКФО.

В мероприятии приняли участие представители всех 8-ми саморегулируемых организаций Северо-Кавказского федерального округа. Национальное объединение строителей представляли Директор Правового департамента Виктория Панарина, начальник Управления Единого реестра членов НОСТРОЙ Глеб Маркелов и координатор НОСТРОЙ по СКФО Фидар Кудзоев. Также по видеоконференцсвязи с докладами выступили директор Департамента информационных технологий и анализа данных Валерий Карпов и заместитель директора департамента Ценообразования НОСТРОЙ Ирина Несмачных.

В рамках семинара, в течение двух дней были заслушаны доклады, посвященные новеллам законодательства в сфере саморегулирования в строительстве, практическим аспектам и проблемным вопросам ведения Единого реестра членов СРО, цифровой трансформации в строительстве, проблемам и перспективам внедрения ТИМ в производственный процесс, вопросам ценообразования и сметного нормирования и т.д. Завершится семинар итоговой аттестацией.

Президент Гильдии строителей СКФО Али Шахбанов, приветствуя участников семинара, отметил, что сегодня отрасль переживает переходный период: с одной стороны – меняется законодательство, с другой – увеличиваются бюджетные инвестиции в строительство социальных объектов.

Ставшие традиционными семинары НОСТРОЙ, по словам Шахбанова, проводятся для обсуждения правоприменительной практики и новелл законодательства в сфере саморегулирования в строительстве, что позволит повысить конкурентоспособность строительных компаний.

«Чтобы повысить конкурентоспособность, нужно в составе каждой организации иметь специалистов, которые будут проходить экзамены через центры оценки квалификации и входить в Национальный реестр. Это даст право участвовать конкурентным способом в тендерах, аукционах и т.д. Чтобы дагестанским строителям было легче, мы создали Центр квалификации и экзаменационные центры. Они могут в Гильдии строителей СКФО получить информацию и с 1 сентября переходить на новую систему, обучаться и сдавать экзамены», – отметил Шахбанов.

Он также сообщил, что до сих пор многие дагестанские компании не получили компенсацию за удорожание стройматериалов по государственным контрактам.

«На уровне Правительства России и Дагестана вопрос решен, деньги выделены. Но до сих пор компенсация не выдана. Неизвестна причина, возможно, какие-то механизмы не доходят до строителей», – заявил Шахбанов.

Директор правового департамента НОСТРОЙ Виктория Панарина также отметила важность проведения обучающих семинаров:

«Такие мероприятия на самом деле важны, потому что на сегодняшний день законодательство РФ очень быстро меняется в виду объективных причин. В декабре 2021 года был принят закон, который изменил некоторые сферы деятельности, у нас появился новый Единый реестр. Изменения также коснулись и Национального реестра специалистов в области строительства. Об этом сегодня говорим и мы и представители саморегулируемых организаций на местах. Это все касается деятельности саморегулируемых организаций. Такие мероприятия помогают донести позицию законодателя, ответить на их вопросы и урегулировать недочеты, которые возникают в процессе работы», — поделилась она.

Подробно об изменениях, которые вступают в силу с 1 сентября в части ведения Единого реестра членов СРО и о том что из себя представляет этот реестр и как с ним работать рассказали Директор департамента Информационных технологий и анализа данных Валерий Карпов (по видеоконференцсвязи) и Начальник управления Единого реестра НОСТРОЙ Глеб Маркелов.

Источник: Дагестанская правда