В Махачкале прошел благотворительный концерт народной артистки РД Зульфии Ильясовой «Крымская весна»

В Кумыкском театре имени А. П. Салаватова 18 марта прошел благотворительный концерт народной артистки Республики Дагестан, заслуженной артистки Республики Ингушетии Зульфии Ильясовой «Крымская весна», приуроченный 9-й годовщине воссоединения Крыма с Россией и юбилею артистки.

Вела мероприятие начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Хасайбат Валиева.

Начальник управления Миннаца РД Магомед Даитбегов поздравил именинницу от имени главы ведомства Энрика Муслимова и вручил ей почетный знак Миннаца РД «За укрепление межнационального мира и согласия».

Вместе с тем он высоко отметил неоценимый вклад творчества Зульфии Ильясовой в патриотическое воспитание молодежи.

«Нам приятно слышать, как вы воспеваете в своем творчестве те ценности, которые сегодня наши солдаты отстаивают на передовой. Это любовь к семье, любовь к матери, любовь к Родине», — сказал Магомед Даитбегов.

Концерт прошел при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий РД, Министерства культуры РД и Администрации города Махачкалы.

Отметим, что все вырученные средства с продажи билетов будут направлены для поддержки солдат Российской армии и в фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции.