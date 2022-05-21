В Махачкале пройдёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Около 700 человек смогут принять участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который пройдет в Махачкале 22 мая.

В аналогичном забеге, проводившемся в столице Дагестана, в прошлом году также приняло участие до 700 человек, прошедших предварительно регистрацию на официальном сайте мероприятия.

Регистрация на участие в забеге в этом году уже открыта на сайте https://забег.рф.

Старт полумарафона (21,1 км) будет дан на площади имени Ленина в 9 часов утра. Помимо основной дистанции, в программе забега представлены еще три – 10, 5 и 1 км, старт для участников, которых также состоится на центральной площади.

Маршрут забега проложен по проспектам Расула Гамзатова и Петра I, движение автотранспорта по которым и рядом расположенным улицам будет ограничено в день проведения мероприятия.