Общество

В Махачкале пройдёт шестой Российский интернет-форум «Кавказ»

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С 20-21 декабря в историческом парке Махачкалы «Россия — моя история» пройдет интернет-форум «Кавказ». Один из крупнейших ежегодных региональных интернет-форумов пройдёт в шестой раз. Он посвящён цифровизации экономики и государственного управления.

В форуме примут участие государственные и муниципальные служащие, сотрудники некоммерческих организаций и IT-компаний, работающие в сфере цифровизации экономики и государственного управления.

Организатором интернет-форума выступает Министерство цифрового развития Дагестана при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

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