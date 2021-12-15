В Махачкале пройдёт шестой Российский интернет-форум «Кавказ»

С 20-21 декабря в историческом парке Махачкалы «Россия — моя история» пройдет интернет-форум «Кавказ». Один из крупнейших ежегодных региональных интернет-форумов пройдёт в шестой раз. Он посвящён цифровизации экономики и государственного управления.

В форуме примут участие государственные и муниципальные служащие, сотрудники некоммерческих организаций и IT-компаний, работающие в сфере цифровизации экономики и государственного управления.

Организатором интернет-форума выступает Министерство цифрового развития Дагестана при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).