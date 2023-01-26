Общество

В Махачкале пройдёт открытый урок по теме «Технологии, которые предсказывают погоду»

Оставить комментарий

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Ученики 10 класса познакомились с ИТ-профессиями в сфере метеорологии, узнали чем занимаются на метеорологических станциях и какую роль в этом играют современные технологии.

В ходе открытого урока обсуждались различные темы, связанные с изучением процесса создания прогноза погоды, ролью искусственного интеллекта в метеорологии. Затем школьники с помощью тренажеров попробовали себя в роли различных специалистов, проходя через все этапы создания прогноза погоды.

Также читают:

Рамазан Джафаров исполнил новогоднее желание 10-ле...
Жилищные условия 114 семей улучшили в Дагестане в ...
Табасаранский район принял «Вахту Героев»
Благотворительный фонд "Буршаг" раздал лекарства б...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *