В Махачкале пройдёт открытый урок по теме «Технологии, которые предсказывают погоду»

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Ученики 10 класса познакомились с ИТ-профессиями в сфере метеорологии, узнали чем занимаются на метеорологических станциях и какую роль в этом играют современные технологии.

В ходе открытого урока обсуждались различные темы, связанные с изучением процесса создания прогноза погоды, ролью искусственного интеллекта в метеорологии. Затем школьники с помощью тренажеров попробовали себя в роли различных специалистов, проходя через все этапы создания прогноза погоды.