Культура, Общество

В Махачкале пройдёт конференция, посвящённая русскому языку

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2022 год является финальным годом Международного десятилетия сближения культур и первым годом десятилетия языков коренных народов, провозглашенного Генассамблеей ООН.

Конференция проводится для привлечения общественного внимания научного сообщества и заинтересованных государственных структур к роли русского языка как языка межнационального общения, организации обмена мнениями и опытом представителями научного сообщества, заинтересованных министерств и ведомств, преподавателями вузов республик Северного Кавказа и других регионов России Дагестанский гуманитарный институт по заказу Миннаца РД проводит научно-практическую конференцию «Русский язык – язык межнационального общения».

Место проведения: г. Махачкала, ул. Расула Гамзатова, д.43, Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова, конференц-зал.

Начало в 12-00. По итогам конференции планируется издание сборника тезисов. Данное издание будет включено в систему цитирования научной литературы. Планируется, что сборник тезисов конференции будет иметь индекс УДК, БКК, авторский знак, будет опубликован в каталоге «Российские электронные издания», в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и карточки изданий будут иметь возможность попадания в иные электронные библиотечные системы (по запросу библиотек).

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