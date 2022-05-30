В Махачкале пройдут мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

Уважаемые махачкалинцы и гости столицы, мы приглашаем вас посетить мероприятия, посвящённые празднованию 1 июня – Дню защиты детей.

09:00-11:00 часов – конкурс детского рисунка на арт-площадке «Вернисаж» по проспекту Расула Гамзатова, 93 «а»;

10:00-11:30 часов – праздничный концерт «Мир начинается с детства» на площадке перед Русским театром;

11:30-12:30 часов – фестиваль «Юные звезды Махачкалы» для самых маленьких;

12:30-15:00 часов – Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы»;

13:00-14:00 часов – Награждение лауреатов конкурса «Юные звезды Махачкалы»;

15:00-16:00 часов – Гала-концерт «Юные звезды Махачкалы» в большом зале Русского Государственного музыкально-драматического театра им. М.Горького;

16:00 часов – Выставка декоративно-прикладного искусства «Я – птица твоего большого сада», посвящённая 90-летию Фазу Алиевой;

16:30-18:30 часов – Детский спектакль «Летучий корабль» в большом зале Русского Государственного музыкально-драматического театра им. М. Горького.