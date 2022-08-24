В Махачкале пройдут Дни культуры Чеченской Республики

Дни чеченской культуры пройдут в Махачкале с 25 по 27 августа. Празднование приурочено к 100-летию республики.

На протяжении трёх дней зрителям будут представлены лучшие образцы чеченского национального искусства.

Так, 25 августа в 17:00 Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова из Грозного покажет в Махачкале спектакль «Бэла» (по мотивам романа М. Лермонтова «Герой нашего времени»)

26 августа в 17:00 в большом зале Русского театра пройдёт торжественная церемония открытия Дней культуры Чеченской Республики «Концерт мастеров искусств». На одной сцене выступят солисты и оркестр народных инструментов Чеченской филармонии им. А.Шахбулатова и Детский симфонический оркестр ЧР.

Завершающим аккордом станет концерт Государственного ансамбля танца «Вайнах». Мероприятие состоится 27 августа в 17:00.

Вход свободный!