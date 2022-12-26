В Махачкале пройдет Зимний фестиваль Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Завтра, 27 декабря в 11:00, в Республиканском молодежном центре состоится первый Республиканский зимний фестиваль Российского движения детей молодежи «Движение первых», в котором примут участие победители и активисты республиканских и всероссийских акций, конкурсов и проектов совместно с кураторами, советниками директоров по воспитательной работе федерального проекта “Навигаторы детства” и амбассадорами Движения.

Основной целью Фестиваля является способствование формированию у подростков мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции в рамках участия в деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

В рамках Фестиваля пройдут мастер-классы, будет презентовано новое объединяющее Движение, состоится “Классная встреча” с участием амбассадоров 1 съезда Российского движения детей и молодежи.

В рамках Фестиваля состоится заседание Регионального совета Движения.

Также на мероприятии благодарностями отметят активистов общественных движений Республики Дагестан, члены учредительных организаций Движения. Фестиваль посетят Дед Мороз со Снегурочкой.

Отметим, что организаторами фестиваля выступает Региональное отделение РДДМ «Движение первых» совместно Министерство по делам молодежи РД и поддержки с ГАОУ ДО РД “Альтаир”.