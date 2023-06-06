В Махачкале пройдет Ярмарка товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей

10 июня 2023 года в городе Махачкале на территории, прилегающей к «Дому Дружбы» (пл. Ленина, д. 2), планируется проведение Ярмарки товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей, приуроченной ко Дню работников легкой и текстильной промышленности (далее – Ярмарка).

Целью проведения Ярмарки является демонстрация производственного потенциала в сфере легкой промышленности и народных художественных промыслов Республики Дагестан, а также популяризация товаров легкой промышленности отечественного производства среди населения.

В рамках Ярмарки также планируется проведение круглого стола, посвященного вопросам состояния и перспектив развития легкой промышленности. В целях ознакомления с производственным потенциалом предприятий легкой промышленности Республики Дагестан.