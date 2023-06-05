В Махачкале пройдет ярмарка товаров и услуг с участием местных производителей

10 июня в городе Махачкале у Дома Дружбы пройдет ярмарка товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей, приуроченная ко Дню работников легкой и текстильной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторговли РД. Как отмечают организаторы, целью проведения ярмарки является демонстрация производственного потенциала в сфере легкой промышленности и народных художественных промыслов республики, а также популяризация товаров легкой промышленности отечественного производства среди населения. Также планируется проведение круглого стола, посвященного вопросам состояния и перспектив развития легкой промышленности.

Источник: Мирмол