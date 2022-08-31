Со 2 по 5 сентября в Махачкале пройдет Третий Российско-Египетский молодежный форум. Его организаторами выступят Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство по делам молодежи Республики Дагестан при содействии Правительства Республики Дагестан.

Целью форума является стимулирование сотрудничества в области развития инструментов зеленой экономики, информационно-коммуникативных технологий.

Участниками площадки станут 30 представителей молодежи Арабской Республики Египет, а также 30 молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет: представители крупнейших молодежных общественных организаций, молодые предприниматели, а также студенты, заинтересованные в развитии российско-египетских отношений. Деловая программа форума включит в себя тематические сессии по таким направлениям, как «Зеленая экономика» и «Медиа».

В ходе работы представители российской и египетской молодежи получат возможность обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, обсудят перспективы развития сотрудничества молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и Арабской Республики Египет.

По итогам форума участниками делегаций будет разработана дорожная карта по развитию международного сотрудничества.