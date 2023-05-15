В Махачкале пройдет Стратегическая сессия по вопросам социально-экономического развития села Цовкра-1 Кулинского района

Инициативная группа проекта «Цовкра-1.Перезагрузка» планирует провести 2 июня 2023 года в городе Махачкале Стратегическую сессию по вопросам социально-экономического развития горного аула Цовкра-1 Кулинского района.

Одной из целей мероприятия является разработка технического задания к Стратегии социально-экономического развития села Цовкра-1, а также формирование задач в формате взаимосвязи «селогород».

В рамках мероприятия пройдет показ документального фильма «Цовкра1.Перезагрузка». Экспертом мероприятия выступит Святослав Мурунов (Калининград) — урбанист, специалист по развитию городов, автор моделей социального проектирования.

Проводимое мероприятие является новым подходом к возрождению и развитию горных территорий Дагестана, проводимым активистами сел и Ассоциацией «Друзья милосердия» во взаимосвязи с органами государственной власти Республики Дагестан и иными партнёрами. Стратегическая сессия проводится по результатам исследований села, на основе экспедиции «Лакия. В поисках айдентики» (2017 г) и экспедиции «Цовкра-1. Перезагрузка» (2022 г.).

В качестве целей мероприятия обозначены:

— Определение ценности села для проживающих в нем и в целом для выходцев из села.

— Объединение интересов, целей и ценностей селян и выходцев данного села относительно развития Цовкра-1.

— Оценка перспектив, точек роста и ресурсов для развития экономики и социальных проектов в селе.

— Обсуждение экономических и социальных проектов с учетом человеческого, материального, ресурсного, ландшафтного и иного потенциала, а также мер государственной поддержки развития горных территорий.

— Разработка Стратегии социально-экономического развития и мастер-плана села «Цовкра-1».

— Формирование ресурсного центра развития села.

— Раскрытие села как истока идентичности и возможности вернуться на родину предков.

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