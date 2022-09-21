В Махачкале пройдет слет общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников»

Сегодня, 21 сентября, на площади им. Ленина пройдет слёт общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).

Слёт приурочен к 165-летию столицы нашей республики.

В нём примут участие около 3000 взрослых и детей – это активисты детских организаций образовательных учреждений г. Махачкалы, их наставники, партнёры, представители НКО.

В рамках слёта пройдёт торжественная линейка, на которой 700 учащихся будут приняты в ряды движения.

Это самый масштабный приём в России в рамках одного муниципалитета.

По окончании торжественной части ребята смогут принять участие в работе интерактивных площадок, организованных ДРО ВОД «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», МАН РД, досуговой организацией «Форд Боярд» и учреждениями дополнительного образования г. Махачкалы.