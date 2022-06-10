В Махачкале пройдет республиканский турнир по настольному теннису памяти Магомедсалиха Гусаева

12 июня в 13:00 состоится республиканский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек памяти государственного деятеля, первого министра по национальной политике, информации и внешних связей Республики Дагестан — Магомедсалиха Магомедовича Гусаева. 6 июня политику, жизнь которого была оборвана в результате теракта в 2003 году, исполнился бы 71 год.

В этому году в турнире примут участие около 150 юношей и девушек из 15 районов и городов Дагестана. Игры пройдут в Дагестанском государственном педагогическом университете.