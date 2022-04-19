В Махачкале пройдет республиканская акция «Вахта Памяти»

21 апреля в Махачкале в рамках 51-го Республиканского слета телевизионных отрядов краеведов-следопытов состоится масштабная патриотическая акция «Вахта Памяти», посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Цель акции – отдать дань уважения доблести и чести воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи, приобщение молодежи к историческому и культурному наследию нашей Родины.

Акция стартует в 8:30ч на центральной площади города, где колонной соберутся представители Правительства Республики Дагестан и Администрации Махачкалы, активисты молодежных общественных движений, учащиеся образовательных учреждений и кадеты.В сопровождении военного оркестра процессия направится от площади до парка им. Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, остановившись у памятника Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву для возложения цветов.

Далее в парке пройдет торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 51-у Республиканскому слету телевизионных отрядов краеведов-следопытов (ТОКС), после которого собравшиеся, почтив память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, возложат цветы к памятнику Воину-освободителю. По завершении митинга на вокзале г. Махачкалы состоится посещение Ретро-поезда «Победа».

Стоит отметить, что в мероприятиях примет участие руководство Республики Дагестан.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону: 8 (928) 552-60-65 – Рамазан Магомедов, консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи РД.