В Махачкале пройдет региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Комитет семей воинов Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, готовится к проведению регионального этапа Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в городе Махачкале в период с 25 по 27 апреля 2023 г.

За три дня проведения фестиваль «Кино на службе Отечеству» представит 9 документальных фильмов российских режиссеров о событиях на Донбассе происходившие там последние 9 лет, а также о Специальной военной операции и наших героях (солдатах, врачах, журналистах, поэтах и так далее).

В рамках программы фестиваля на площадках города показы фильмов будут сопровождаться разговором-лекцией с творческими бригадами фестиваля: режиссерами — авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами, участниками СВО и их родственниками. Такой диалог – самый честный и действенный, т.к. вся информация исходит из первых уст от тех, кто постоянно снимает на линии фронта, выступает перед бойцами и ранеными, пишет о Донбассе и солдатах, находясь на передовой. Особенно для жителей вашего города – который находится в близости к фронту. В рамках проведения фестиваля «Кино на службе Отечеству» мы организовываем специальные показы сокращенных версий фильмов, представленных на фестивале для детей разного возраста. Показы также сопровождаются беседой в форме активного диалога, чтением стихов, исполнением тематических песен. Это по сути — мастер-класс для педагогов по проведению «Уроков о важном». Многие учителя испытываю сложности с тем, как разговаривать с детьми о СВО. У нас есть ответ и опыт поведения таких уроков.

Параллельно с кинопоказами художник Сергей Марченко проведет мастер-классы для учеников художественных вузов и школ в рамках выставки портретов героев СВО «Уголь земли русской». Ученики будут приезжать для ознакомления с передвижной выставкой и на месте смогут сами создать портреты наших солдат под руководством одного из лучших портретистов России.

В рамках открытия и закрытия фестиваля состоятся фронтовые концерты, которые погрузят зрителя в атмосферу, которая царит на настоящих фронтовых концертах, которые постоянно проводят для солдат все участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Важно отметить, что первый этап фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоялся в Москве в период с 20 по 25 февраля 2023 г. в Музее Победы и был приурочен к годовщине Специальной военной операции. Там были успешно отработаны все предлагаемые варианты работы со зрителем.

Цели проведения фестиваля:

• укрепление духовно-нравственных ценностей, формирование гражданской позиции молодёжи, освещение Специальной военной операции;

• донесение правдивой информации до зрителя — о наших воинах, добровольцах, оказывающих помощь фронту, о событиях, происходящих на Донбассе на протяжении последних 9 лет, разъяснение причин СВО;

• погружение целевой аудитории фестиваля в жизнь творческих людей, помогающих фронту, пишущих и снимающих о наших воинах, о России, о любви к Родине;

• выявление в регионах таланливых людей, работающих в киноиндустрии, музыке, поэзии и т.д.

Руководитель проекта: Олеся Николаевна Шигина, руководитель культурных проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества» +7910-640-16-95, shiginaolesya@gmail.com

Менеджер проекта по связям с общественностью: Анна Васильевна Меньшикова +7981-913-69-79, annetmenshikova@yandex.ru

Продюсер проекта: Наталья Анатольевна Кубак +7 903 157 00 17, nkubak@gmail.com