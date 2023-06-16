В Махачкале пройдет презентация энциклопедии о развитии ислама на Северном Кавказе

20 июня в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН состоится презентация энциклопедии «Ислам в России» и его десятого тома «Ислам на Северном Кавказе». Научные труды выпущены в рамках многотомной серии «Ислам в Российской Федерации» под эгидой Духовного управления мусульман России. Ответственный редактор серии «Ислам в Российской Федерации» Ахмад Макаров рассказал об истории создания словаря. «Проект охватывает практически все регионы Северного Кавказа. Учитывая, что все они разные, есть преимущественно горные, равнинные и смешанные, с самой разнообразной степенью изученности, со своими сформировавшимися традициями, возникали определенные сложности в составлении словаря. Но, не смотря на все трудности, нам удалось отработать практически все регионы, это первый такого рода проект. Перед нами стояла задача не оставлять пространственных и временных лакун, мы ее выполнили. Был охвачен длительный период формирования исламской цивилизации, мусульманской общины в этих регионах. На Северном Кавказе представлены все исламские традиции, которые есть в России», — поделился Макаров. Отметим, что проект направлен на изучение и систематизацию исторического материала, охватывающего проблемы появления, становления и развития ислама в разных регионах России. Словарь не имеет аналогов, так как при его создании авторы впервые в отечественной историографии предприняли попытку изложения истории развития ислама и его современного состояния в качестве целостного нарратива, а также, ввели в научный оборот раннее не известные источники. Так, на страницах энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» подробно рассказывается история и современное состояние мусульманской общины на территории макрорегиона, включающего все субъекты федерации в Северо — Кавказском и часть субъектов в Южных федеральных округах. В словаре приводится уникальная информация о развитии мусульманской государственности, мусульманских институтов, общественных и политических движений, исламского образования.

Источник: Мирмол