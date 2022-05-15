В Махачкале пройдет пресс-конференция мецената Магомеда Гаджимагомедова

16 мая в 10:00 на площадке РИА «Дагестан» пройдет пресс-конференция дагестанского мецената Магомеда Гаджимагомедова.

Напомним, что Магомед Гаджимагомедов уже неоднократно бывал в различных городах с гуманитарной помощью беженцам ДНР и ЛНР.

20 февраля меценат отвез в Ростовскую область три фуры с 80 тоннами необходимой продукции для беженцев ДНР и ЛНР.

14 марта отправился на крымский полуостров, предоставив беженцам в Симферополе 50 тонн гуманитарной помощи и 25 тонн в Севастополе.

26 апреля 30 тонн необходимой помощи доставил в Мелитополь.

Следующая поездка запланирована на 16 мая. 60 тонн груза отправится в Мелитополь и Бердянск.