В Махачкале пройдет первый инклюзивный фестиваль песни и музыки «Моя Россия»

Завтра, 12 июня, в 16.00 в городе Махачкале на бульваре имени Сулеймана Стальского пройдет первый инклюзивный фестиваль песни и музыки «Моя Россия».

В мероприятии примут участие артисты с ограниченными возможностями здоровья, которые будут выступать на одной сцене с популярными артистами.

Как прокомментировал мэр Махачкалы Юсуп Умавов: «Мы будем создавать в городе больше современных инклюзивных площадок, на которых артисты с ограниченными возможностями здоровья смогут проявить свои творческие способности, легко интегрироваться в сообщества и обрести новые коммуникации».

После, в 17.00 состоится праздничный концерт «С любовью к Родине» с участием известных исполнителей дагестанской эстрады и солистов детской филармонии города Махачкалы.

Источник: Мирмол