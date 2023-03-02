В Махачкале пройдет официальное открытие Года педагога и наставника

Официальное открытие Года педагога и наставника пройдёт 2 марта в Дагестанском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени А. Салаватова.

Участие в мероприятии примет заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов, заслуженные педагоги республики и ветераны педагогического труда.

В рамках открытия будут представлены различные вокальные и хореографические номера, а также пройдёт награждение государственными наградами педагогов республики.

Торжественная церемония состоится 2 марта в 12.00, в. Дагестанском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени А. Салаватова по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, 10.