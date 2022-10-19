В Махачкале пройдет обучающий бесплатный мастер-класс

Обучающий бесплатный мастер-класс на тему «Увеличение продаж услуг в сфере туризма и гостеприимства» для самозанятых пройдёт 22 октября в 9:00 в конференц-зале Центра «Мой бизнес».
Организатором данного мероприятия является Национальная Ассоциация гостеприимства Северного Кавказа при поддержке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД».
В рамках мастер-класса будут рассмотрены следующие темы:
• Аудит отеля – что это такое и зачем он нужен, что необходимо проверять;
• Оформление необходимых разрешительных документов;
• Автоматизация управления отелем и управления продажами;
• Правильное оснащение отеля;
• Этнотуризм
• Презентация возможностей курортов Северного Кавказа
В мероприятии примут участие эксперты в сфере туризма и гостеприимства.
По итогам обучения всем участникам выдадут сертификаты.
Адрес: г.Махачкала, ул.Гагарина, 120